Peatus.ee on keskkond, milles ühistranspordi kasutajad on saanud määrata planeeritava sõidu alg- ja lõpp-peatuse, et näha väljumiste ja sihtpunkti jõudmine aegu ning liinide infot. Viimati vaadatud otsingud määratakse seejuures lemmikute alla, et igapäevaseid teekondi saaks avada vaid ühe klikiga. See on olnud aastaid portaali peamine mõte ja funktsioon.

Aasta tagasi otsustas toonane maanteeamet, et võetakse kasutusele Helsingi transpordiametis arendatav rakendus, kes arendas selle välja Euroopa Liidu struktuurifondi rahadega projekti FinEst Smart Mobility raames. Kuna uues keskkonnas oli palju vigu ja kasutajate pahameel kasvas suureks, taastas maanteeamet kohe ka vana lahenduse – nii töötasid need paralleelselt.

Seda kuni eelmise nädalani, mil vana keskkond uuesti suleti. Sulgemise põhjuseks tõi transpordiamet sellel korral selle, et vana keskkond ei olevat enam kaasaegne ja turvaline. Sotsiaalmeedia läks selle teate peale keema.

"Kahju, et te ei vastuta selle uue eest, mis kassi hänna allagi ei kõlba!", "See uus versioon on täielik 🤢🤢🤢", "Uus on arendamata, arusaamatu, kasutuskõlbmatu, aga vana panete kinni? Miks te teete nii?", "Uus on nii arusaamatu", "Vana oli palju selgem ja lihtsam", "Eesti riigis ongi nõuded kõige olulisemad! Tühja neist inimestest! Kusjuures aega vigu parandada oli üüratult!!!" – need on vaid mõned näited kümnetest vastukajadest, mille seast ei leia ühtegi positiivset.

Kusjuures transpordiamet ise vastas ühismeedias inimestele, et „tegeleme uue reisiplaneerija arendamisega" ning et „oleme teadlikud, millised on peamised kasutajate soovid ja vajadused, aga nende rakendamine võtab kahjuks aega". Jättes seejuures vastamata vastukajana laekunud küsimusele, miks vana versioon keset uue arendustöid kinni pandi.