FORTE INTERVJUU | Venemaa arst: võimud ilustavad tegelikke andmeid – koroonast tehakse „kahepoolne kopsupõletik”.

Venemaa ametlik COVIDi statistika ei ole halb: pandeemia ajal on surnud 123 000 idanaabrit, mida on vähem kui elanike arvult kaks ja pool korda väiksemas Suurbritannias või napilt rohkem kui Prantsusmaal. Kuid Rõbakov ütleb, et statistika ei peegelda Venemaal asjade tegelikku käiku ning tegelikult on kolmanda laine käes vaevleva Venemaa seis oluliselt halvem kui Euroopa naabritel.

Ametliku statistika järgi pääses Venemaa pandeemiast palju kergemini kui Euroopa maad. Millega seda seletada?

Mul pole andmeid, mis lubaksid ametliku statistika kahtluse alla seada või öelda, et Venemaa statistikaamet Rosstat valetab. Kuid statistilisi andmeid annavad regioonid, kes peavad iga nädal presidendi administratsioonile ettekandeid tegema ja kui näiteks kuberner teatab, et ta pole olukorraga rahul, siis hakatakse statsionaaris olevaid COVIDi patsiente märkima kahepoolse kopsupõletiku põdejatena. Ja sellest tulenevad ka madalad näitajad.

Moskva ja Peterburg ning teised suured Venemaa linnad on täiesti euroopalikud ja ka meditsiiniabi on seal parem. Kuid kuidas saadakse hakkama provintsides?