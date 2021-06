Viroloog: on olemas tõendid, et vaktsineerimine kaitseb ka viiruse kandmise ja levitamise eest

Abroi kasutab riigi vaktsineerimisportaalis avaldatud artiklis terminit „kandlus", mis tähendab seda, et viirus on inimese organismis tuvastatav, seejuures inimene ei haigestu, kuid võib viirust levitada.

Vaktsineerimine kaitseb viiruse kandluse eest tema sõnul ka teiste mutantsete variantide korral, kuid mitte alati sama hästi kui „harilku viiruse" korral. Näiteks mutatsiooni E484K korral on Pfizeriga vaktsineeritutel võrreldes vaktsineerimata inimestega kolm kuni neli korda väiksem tõenäosus osutuda viiruse kandjaks ja umbes kaheksa korda väiksem tõenäosus sümptomaatiliseks nakatumiseks. India tüve korral on mõõdetud vaktsiini efektiivsust sümptomaatilise haigestumise suhtes, see on 80%.