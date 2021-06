Asi ametlik: meie koduplaneedil on nüüd viis ookeani

Atlandi, India ja Vaikse ookeani Antarktise-lähiseid osi hõlmavat Lõuna-Jäämerd ehk Lõunaookeani loeti tinglikult ookeaniks ka enne, kuid nüüd on asi ametlik. Maal on viis ookeani.

"Ametlik" tähendab seda, et Lõunaookeani tunnustab viienda ookeanina USA riiklik geograafiaühing, mis on maailma üks suurimaid mittetulunduslikke teadus- ja haridusasutusi. Viimase kaardistamisstandardid ja -andmed on üle gloobuse laialdaselt kasutusel, kuigi mitte ainsad.