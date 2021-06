Enefiti kiire internetivõrgu katvus - 2021 Enefit Connect

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect on saanud riigilt 22,3 miljonit eurot interneti püsiühenduse loomiseks kokku pisut enam kui 42 000 aadressile hajaasustusega piirkondades, kuhu eraettevõtetel pole valguskaabli vedamiseks huvi olnud. Seni on valdav osa aurust läinud sinna, kus teenuse vastu huvi väike, ja see paistab välja ka liitumisavalduste vähesuses.