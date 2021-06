Fotod: Audi tõmbas Pirita kloostri varemetes katte elektriautolt Q4 e-tron

Audi Tallinn müügijuht Tomas Tibbing rääkis, et auto kiirendab nullist sajani vaid 6,2 sekundiga ning võimaldab ühe laadimiskorraga sõita kuni 520 km. Tegemist on Audi elektriautode kõige sportlikuma mudeliga, mille maksimaalne elektriline võimekus on 220 kW. Samuti on sõidukil koheselt olemas sisselülitatav nelikvedu.

Audi e-tron elektriautode laadimiseks sobivad alalisvooluga kiirlaadimisjaamad võimsusega kuni 150 kW, mis võimaldab sõiduki 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida 5 minutiga. Lisaks saab elektrimaasturit laadida ka tavapärase vahelduvvooluga võimsusega kuni 11 kW ning lisavarustuses oleva laadimislahendusega kuni 22 kW. Kiiremaks laadimiseks on võimalik kasutada ühilduvaid tööstuspistikuid.

Q4 e-tronil on uuenenud kujuga rooliratas, lisaks tavapärastele juhtnuppudele on selle ülemistel kodaratel mustad puutetundlikud pinnad, mille aktiivsed nupud on taustavalgustusega esile toodud. Lihtsamaks kasutamiseks on nupud eraldatud kergelt väljaulatuvate osadega ning vajutamisel annavad õrna haptilist tagasisidet.

Mis puutub veel auto sisemusse, siis märkis Tibbing, et teises reas reisijatel istuvad umbes 7 cm kõrgemal kui esireas sõitjad, mis tagab ka parema nähtavuse pere pisematele liikmetele. „Lisaks on pagasiruum mahukas - tavapärane mahutavus on pagasiruumis 520 liitrit, ent kui istmete seljatoed alla klappida, siis lausa kuni 1490 liitrit," lausus Tibbing.

Q4 e-tron on ka esimene mudel, mis pakub valikuna SONOS Premium 10 kõlariga helisüsteemi.

Suve lõpul lisandub valikusse ka mudeli Sportback versioon.