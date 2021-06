Tallinn keelas tänasest loomade ujutamise kogu Kopli lahes

„Meie kindel eesmärk on, et Stroomi rannas oleks turvaline ujumas käia. Kahel viimasel aastal on Kopli lahe veekvaliteet terviseameti hinnangul olnud halb. Seetõttu peab linn vajalikuks inimeste tervise ohutuse tagamiseks rakendada meetmeid suplusvee kvaliteedi parandamiseks," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Täpsemalt on tänasest keelatud koerte, hobuste ja teiste loomade ujutamine ja pesemine Kopli lahes ning ka Stroomi rand jääb keeluala sisse. Supelranda on juba paigaldatud vastavad hoiatusmärgid, peagi jõuavad need kogu lahe ümbrusesse.

„Palume inimesi väga, et te oma lemmikloomi Stroomi rannas ega selle ümbruses vette ei laseks. Kuigi see pole ehk kooskõlas harjunud elukorraldusele, on see inimeste tervise huvides," sõnas Kalle Klandorf.

Stroomi ranna suplusvee kvaliteedi kohta leiab operatiivset infot Terviseameti kodulehelt.

Samas lahes on jätkuvalt lubatud laevade punkerdamine ja kütuse pumpamine laevadelt laevadele.