Otsus on jätkuv: Eesti inimestel koroonavaktsiini vahetada ei lubata

Ligi kuuajase vahega kahe doosi süstimist eeldavad täieliku vaktsineerituse saamiseks täna Pfizeri (mRNA), Moderna (mRNA) ja AstraZeneca (pärdiku adenoviiruse vektor) vaktsiinid. Ühest doosist piisab Jansseni (pärdiku adenoviiruse vektor) vaktsiinil. Kõik need vaktsiinid on täna turule lubatud tingimuslikult, kuna täisväärtuslikke uuringuid ja inimkatseid pole jõutud lõpuni viia.

Kõige enam muudatusi vaktsineerimise lubatavuse üle eri vanuses inimestele on tekkinud AstraZeneca (AZ) vaktsiini puhul – hetkel ei alustada kõrvaltoimete riski tõttu Eestis sellega vaktsineerimist noorematel kui 50-aastastel. Neil, kel esimene AZ doos käes, peavad vanusest ja kõrvaltoimetest sõltumata viima vaktsineerimise lõpuni just selle tootja vaktsiiniga.

„Kui teadmised peaksid muutuma ja meie immuniseerimiskomisjon ka seda arutab ja leiab, et mingist hetkest alates võib seda korraldada teistmoodi, siis me vastavalt reageerime ja korraldame oma tegevused ümber," lisas Seer. „Aga hetkel on ikka nii, et kui esimene doos on tehtud AstraZenecaga, siis tuleks kindlasti ka teine doos AstraZenecaga teha. Kui esimene on tehtud Pfizeriga, siis tuleb ka teine doos Pfizeriga."