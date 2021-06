Hiina võitleb taas koroonaviiruse levikuga, seekord ründas kurikuulus India tüvi

Lääne meedias levivad kinnitused, et Hiina rahvarikkaima provintsi Guangdong'i pealinn Guangzhou on hädas uue koroonapuhanguga.

Guangzhous tehti ajavahemikus 26. maist kuni 5. juunini suisa 16 miljonit koroonatesti, mis on isegi veidi rohkem kui seal ametlikult elanikke.

Ametlike andmete põhjal on Hiina pandeemiaga seni hästi toime tulnud – rahvaarv üle 1,44 miljardi, positiivse koroonatesti teinuid veidi üle 91 tuhande, COVID-19 tõttu surnuid käesoleva uudise koostamise hetkel 4636.

Võrdluseks: Eestis on positiivseid teste olnud 130 310 ja surnuid 1265. Rahvaarv on meil aga ümmarguselt 1100 korda tillem.

Kahe suurriigi Hiina ja India suhted on viimastel aastatel eri põhjustel taas halvenenud. Selles mõttes mõjub kurva irooniana, et uus koroonapuhang tekkis Hiinas just India tüve tõttu.