Terviseameti esindaja Kirsi Pruudeli sõnul on pühapäeva ehk 6. juuni seisuga kahe doosiga hõlmatus 22,1 protsenti. See tähendab 297 707 inimest. Just kahe doosiga hõlmatus on määrav koroonaviiruse uute tüvede - näiteks India tüve B.1.617.2 ehk Delta - eest kaitsmisel.