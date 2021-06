Jäätisetootja Premia teatel loobus ta põlevkivielektrist – kuidas see Eestis võimalik on?

Ehk siis: elekter on turukaup ja turul kaubeldakse ka taastuvenergiaga. Taastuvenergia ülepiirilise kaubanduse võimaldamiseks ja tarbijate informeerimiseks toodetud elektrienergia päritolu kohta on Euroopa Liidus sisse seatud elektrienergia päritolutunnistuste süsteem - igaüks saab osta endale vastava sertifikaadi.

Nii ei pea Premiale väljastatud sertifikaat siduma tema elektritarbimist ühte konkreetset tehnoloogiat kasutava tootmisseadmega. Süsteem näeb välja nii, et müües kliendile rohelist energiat, on müüja kohustatud tõendama ja klient saab samal ajal kindlustunde, et tema tarbitav kogus on tõesti toodetud taastuvates energiaallikatest. Selleks päritolutunnistusi väljastataksegi.