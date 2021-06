Hallo, Kosmos! Ehk mis on saanud Koidust ja Hämarikust?

Tudengisatelliit Foto: Hendrik Osula

Tallinna tehnikaülikooli tudengisatelliitide Koidu ja Hämariku teekond kosmoseavarustes on olnud okkaline – mõlemal õnnestus pärast starti mõneks ajaks jäljetult kaduda ja siis endast taas elumärke anda. Mis on neist saanud tänaseks ja kas nad on asunud orbiidil ellu viima oma missiooni?