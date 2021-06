Koroonavaktsiini saime 9 kuuga, miks pole 40 aasta jooksul leiutatud HIV-vaktsiini?

Suured edusammud on olnud küll HIV ravis – retroviirusevastane ravim ART hoiab viiruse hulga organismis kontrolli all ning hoiab ära selle levimise partnerile –, ent puudu on ikka veel vaktsiin, mis õpetaks inimese immuunsüsteemile HIV-nakkuse ärahoidmist. Seejuures töötati mitmed koroonavaktsiinid välja tehnoloogia abil, mida varem on proovitud HIV suhtes, ent viimase puhul pole ikka läbimurret tulnud. Milles seisneb siis kahe viiruse erinevus?

"Inimese immuunsüsteem ei ravi ise HIV-d, samas on inimese immuunsüsteem selgelt ise võimeline ravima COVID-19-t," ütles HIV-vaktsiinide väljatöötamist rahastava ülemaailmse organisatsiooni HVTN juhtivteadur Larry Corey AFPle.

COVID-vaktsiinid kutsuvad esile antikehi, mis seonduvad viiruse ogavalguga ja takistavad seda inimese rakke nakatamast. Ka HIV-i pinnal on ogakujulised valgud, mis on HIV-vaktsiini väljatöötamise sihtmärgiks.

Milles on siis asi? Aga selles, et „koroonaviirusest on maailmas ringi liikumas kümneid tuntud variante, samas suudab HIV luua ainuüksi igas nakatunud inimeses sadu või tuhandeid variante" – nii selgitas AFP-le immunoloog William Schief, kes juhtib mRNA tüüpi HIV-vaktsiini väljatöötamist Scripsi uurimisinstituudis.

Kuna tegemist on retroviirusega, integreerib HIV end ka kiiresti oma peremehe DNA-sse. Efektiivne vaktsiin peab aga viiruse jäägitult tapma, mitte ainult vähendama selle hulka ja jätma ülejäänud inimese organismi igaveseks.

Püüdlused sellise HIV-vaktsiini väljatöötamiseks on kestnud aastakümneid, kuid seni on kõik lõppenud ebaõnnestumisega.