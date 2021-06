ERISAADE | Immunoloog: avatumalt elamine ei ole kaugel, aga karjaimmuunsuseni on Eestis veel minna

Peterson nii julgeid veksleid välja anda ei julgenud. "Avatult elamine ei ole tõesti väga kaugel," sõnas ta. "Mõte on see, et vältida raskete haigusjuhtude esinemist. Viirus aeg-ajalt liigub, inimesed põevad seda haigust, võib-olla nädal aega, võib-olla kaks. Nagu gripilaadset infektsiooni. Aga kui on võimalik kaitsta vanemaid inimesi, kaasuvate haigustega inimesi ja nemad on vaktsineeritud, siis sellisel juhul võib tõesti hakata vabamalt elama."

"Ise näeks seda nii, et 70 protsenti peaks saavutama Eesti ühiskonnas selleks, et hoida stabiilsust oluliselt paremini. Lihtne rusikareegel on see, et mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda parem. 50 protsenti ei ole kindlasti see tase, millest piisaks."