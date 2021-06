Tinderi kõmuline uuendus lubab blokeerida telefonikontakte

Tinder testis uut lahendust esmalt Indias, Koreas ja Jaapanis ning asunud nüüd uuendust üleilmselt kasutajateni viima. Tutvumisrakenduse profiilid on tänapäeval kõik seotud kasutaja telefoninumbriga ja kui keegi teine on selle numbri blokeerinud, ei kuvata enam tema profiili blokeeritule.

Inimene, kelle number on blokeeritud, sellekohast märguannet ei saa. Kasutajad saavad uut funktsiooni uurida, minnes seadetes profiilimenüüsse ja valides suvandi "Blokeeri kontaktid". Sealt saavad nad oma telefoni kontaktide nimekirjas blokeerida kõik, keda nad sooviksid mingil põhjusel vältida.

Uuenduse põhjused on ilmsed: ekskaaslaste nägemine võib olla emotsionaalselt häiriv, isegi kui suhe lõppes sõbralikult. Lisaks vajavad väljafiltreerimist väärkohtlejatest eksid ning osadel juhtudel ka praegused kaasad, kui rakenduse kasutamise eesmärgiks on kõrvalehüpped.

Tinderi ise viitab ka enda tellitud uuringu tulemustele, mille kohaselt on üle 40% vastanutest kohtingurakenduses kokku puutunud endise partneriga. Veel 24% on näinud pereliiget või kolleegi ja iga kümnes on isegi oma professori profiiliga kokku puutunud.

„Ebamugav," tõdeb Tinder oma pressiavalduses.

Uuendus tähendab ühtlasi seda, et Tinderi rakendus saab ligipääsu kasutaja kontaktidele. See on tänapäeval ühtlasi suureks ohumärgiks, kuna kasutajaandmetel on pahatihti komme sattuda häkkimiste ja varguste ohvriks ning paljud rakendused kasutavad seda ära ka reklaamide suunamiseks.

Seega tasub uue funktsionaalsuse kasutamisel olla igal juhul ettevaatlik. Liiatigi saab igaüks luua konto suvalise kõnekaardinumbriga.

Tinderi ise viitab ka enda tellitud uuringu tulemustele, mille kohaselt on üle 40% vastanutest kohtingurakenduses kokku puutunud endise partneriga. Veel 24% on näinud pereliiget või kolleegi ja iga kümnes on isegi oma professori profiiliga kokku puutunud.

Portaal The Verge imestab, miks Tinder alles nüüd selle uuenduse kasutusele võtab. Eestisse ei ole rakenduse värskendus veel jõudnud.