Tee holokaustini: juudiviha tekkis juba ammu, Hitler suutis selle aga suure tragöödiani viia

Ta ei olnud oma juudivihkamises kaugeltki üksi. Antisemitism oli Euroopas levinud ja eelarvamused said erilise tuule tiibadesse siis, kui natsid 1933. aastal võimule tulid. Viis aastat hiljem kees vihkamine üle, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

Adolf Hitler marssis sihikindlalt 1923. aasta 8. novembri õhtul läbi rahvast täis lokaali, tõusis poodiumile ning tulistas püstolist lakke. „Puhkenud on natsionalistlik revolutsioon,“ karjus ta.

9. novembri hommikuks oli selge, et nõndanimetatud õllekeldriputš oli täielikult läbi põrunud.

Hitler kasutas vanglas istumise aega selleks, et panna paberile oma programmiline teos „Mein Kampf“ („Minu võitlus“). See oli pooleldi autobiograafiline ja pooleldi poliitideoloogiline agitatsioonikirjutis, mille üks keskseid mõtteid oli natside kinnisidee, et juudid tuleb Saksamaalt välja ajada. „Tumedapäine juudinoorsugu ootab tundide kaupa, saatanlik pilk silmis, hõõgudes ja luurates pahaaimamatu tüdruku järel, keda ta kavatseb võrgutada, saastades sellega tema verd ja röövides ta meie endi inimestelt,“ kirjutas Hitler.