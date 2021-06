Cupra Leon Sportstourer: kas eelkäijate vead on kõrvaldatud?

Lubatud on, et hoolimata VW AG-le kuulumisest ja nende tehnika kasutamisest on tegu täiesti eristuvate masinatega. Varsti tuleb välja ka Cupra esimene elektriauto Born, mille aluseks VW ID.3. Seda, kui eristuv see on, näeme kunagi hiljem.

Tähtsad numbrid, põgusalt ka seest ja väljast

Viime formaalsused kiirelt ühele poole, et rääkida praktilisusest ja sõiduelamusest. Proovisõiduauto kapoti alt leiab juba tuttava VW turboga ridanelja EA888, mis seadistatud välja andma 310 hj ja 400 Nm. Jõud jõuab maha läbi 7-käigulise topeltsiduriga automaatkasti.

Kiirendus sajani vältab stardiabi toel 4,8 sekundit, tippkiirus on harjumuspärane elektrooniliselt piiratud 250 km/h. Massi on ootamatult palju – 1717 kg. Mõõtudelt sarnane Formentor, mis ometi ju linnamaastur, jääb 1680 kanti. Võimsaima mootoriga Sportstoureri hind algab 34 900€ pealt.

Väliselt on tegu ikkagi pisut järele aidatud Seat Leoniga – samamoodi, nagu seda on ka Cupra Ateca. Stanged-veljed-logod, kogu kompott. See on arusaadav, sest see pole päris algupärane Cupra nagu Formentor, vaid põhinebki uusimal Seat Leonil.

Sisult on Leon Formentoriga väga analoogne. Materjalid on mõnusad ning eks plastikut ikka leiab, see on hinnaklassis ootuspärane. Ergonoomikas midagi häirivat silma ei jää, võib-olla vaid käiguvahetuslabade kaugus rooli servadest.

Suur boonus kontsernikaaslaste ees: multimeedia pole nii segadusseajav. Menüüd on arusaadavamad ning kuigi iga kord autot uuesti käivitades tuleb näiteks piiksuvad-karjuvad-rooli kiskuvad lapsehoidjad uuesti välja lülitada, käib see kiirelt.