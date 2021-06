Suur plaan: Euroopa Liit hakkab looma kõigis liikmesriikides kehtivat digitaalset identiteeti

Eestlaste ja kõigi teiste EL-i rahvaste jaoks tähendab see seda, et nende mobiilidesse tekib digitasku ehk wallet'i laadne kaust, kus on rida digiidentiteediga seotud andmeid ja tõendeid – alates isikuandmetest, millega saab näiteks oma vanust tõendada Barcelona ööklubis, ja lõpetades digitaalse autojuhiloaga, mille kehtivust saab mobiilist ette näidata Saksamaa liikluspolitseinikule. Miks mitte ka haridust tõendavad digidokumendid, millega mis iganes Euroopa ülikooli astuda.

„Ehk tegu on katsega leppida kokku ühtsed reeglid ja standardid, et luua võimalused üle EL-i kasutatavate koosvõimeliste digitasku-teenuste pakkumiseks," ütles Fortele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Kõige selle aluseks on eIDASe määrus (e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusmeetmete määrus), mida Euroopa Komisjon praegu uuendamas on. Selle määruse probleem on aga see, et ta küll ütleb, milline on turvaline e-identimissüsteem, aga ta ei näe liikmesriikidele ette kohustust seda oma inimestele pakkuda.