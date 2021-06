Kui palju looduskeskkonda tuleb järgmise kümnendi jooksul taastada, et päästa planeeti? Hulk riike on juba andnud lubaduse taastada metsikut loodust – kokku Hiinaga võrreldaval territooriumil.

Kuid ehkki inimkond oskab hästi jagada keskkonnakaitse-alaseid lubadusi nagu Pariisi kliimalepe, oleme me palju vähem varmad neid lubadusi tegelikult täitma.