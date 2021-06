Maailma suurim püramiid asub künka sees ja selle peale on ehitatud kirik

Mudatellistest ehitatud rajatis mattus ajapikku taimestiku alla ja hakkas hilisemal ajal meenutama lihtsalt suurt mullaküngast. Umbkaudu 400-meetrise küljepikkusega ja 65 meetri kõrgune püramiid on ruumala poolest maailma suurim.

Mõnede ekspertide väitel on see üldse kõige suurem teadaolev mälestusmärk; see võib olla ka kõige kauem järjest rakendust leidnud rajatis Ameerika mandritel.