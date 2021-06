NASA käivitas ajaloolised missioonid Veenusele

Üks kosmoseaparaat viiakse NASA Discovery Programmi raames Veenuse orbiidile, kus see kaardistab planeeti kõrgustest. Teine üritab maanduda pinnal, võttes planeedi atmosfääri läbides sellest proove, et teha kindlaks selle keemilist koostist. Veenus on Päikesele läheduselt teine planeet.

"Nende kahe sõsarmissiooni eesmärk on mõista, kuidas Veenusest sai põrgulaadne maailm, mis on võimeline pinnal pliid sulatama," ütles NASA administraator Bill Nelson täna pressikonverentsil.

Üks missioonidest kannab nime DAVINCI + ja teine VERITAS. Aastal 2029 käivitatav DAVINCI + lendab planeedist kaks korda mööda, teeb fotosid ja viskab viimaks sondi atmosfääri, et uurida selle keemilist koostist. Aastal 2028 käivitatava VERITASe peamine eesmärk on õppida, kuidas Veenus kujunes niivõrd tiheda atmosfääriga ja kuumaks planeediks, luua topograafilised kaardid ja teha kindlaks, kas planeedil on veel aktiivseid vulkaane ning kas atmosfääris on märke veeaurust.