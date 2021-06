Kohuke Foto: Madis Kallas

Tere piimatööstus andis sel nädalal ametlikult teada, et loobub kohukestes palmiõli kasutamisest, kuna see kurnavat liigselt keskkonda ja selle valmistamisel võidakse kasutada lapstööjõudu. Kui Forte uurima asus, millega ära jäetav asendatakse, siis selgus, et lihtsalt ühe teise palmi õliga.