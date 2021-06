VIDEO | Huawei loobub Androidist – mobiilid saavad uue operatsioonisüsteemi

Ettevõte andis süsteemi eilsel veebiesitlusel teada, et see seob kõik need seadmed üheks ökosüsteemiks ning juhtida näiteks mobiili ekraanil olevalt kontrollpaneelilt televiisorit [täpselt nagu Samsungi SmartThings - toim]. On ka äppe ja mänge, mis töötavad nii Huawei mobiilides kui arvutites ja neid on võimalik ühest seadmest töötamise ajal teise „liigutada" - see oleks midagi täiesti uut.

Harmony OS Connect lahendus peaks teoreetiliselt võimaldama mobiili abil kontrollida ka teiste seadmete tööd - kui näiteks nutikülmkapp sellist liidestamist võimaldab. Seni on HarmonyOS töötanud vaid Huawei televiisorites.

Huaweil on nüüd plaan viia ka vanemad nutitelefonid HarmonyOS-ile. Ettevõte on kinnitanud, et värskendused tehakse Mate 40, Mate 30 ja P40 seadmetele kättesaadavaks alates sellest nädalast, kusjuures teised hiljutised versioonid saavad värskendusi enne selle aasta lõppu. Vanematele toodetele, sealhulgas Mate 9, Mate 10, P20 ja P10, pakutakse värskendusi 2022. aasta esimesel poolel. Huawei tarbijateeoodete juht Richard Yu teatas, et kokku saavad uuenduse ligi sada eri toodet.

Huawei kinnitusel on Harmony jõudlus parem ja energiatarbimine väiksem kui Androidil, seega peaks seadmete aku kauem vastu pidama. Pole aga teada, kas pärast platvormi uuendamist hakkavad telefonides tööle kõik olemasolevad rakendused, mis töötasid Androidil.

Mitmed maailma tehnikaportaalid on Harmonyt ka juba testida saanud ja väidavad, et see on kasutajaliidese osas sisuliselt Androidi kloon. The Verge toimetaja kirjutas näiteks tahvlisse äppe installides, et tundis, nagu kasutakski Androidi.

Huawei ei andnud eile teada, millal uuendatud operatsioonisüsteem üleilmselt telefonidesse jõudma hakkab. Seni peavad ettevõtte uued seadmed läbi ajama Androidi kärbitud versiooniga, mis ei võimalda äppidel neis korralikult töötada või siis puuduvad need sootuks - põhjuseks see, et Huawei on kantud USA musta nimekirja ning on saanud keelu kasutada selle tehnikat ja rakendusi.