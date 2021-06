Sotsiaalmeedias on hakanud levima videod, mis on parajat furoori tekitanud. Nimelt COVID-19 vaktsiini saanud inimeste käsivartele jäävad magnetid kinni. Kas tõepoolest on koroonaviiruse vaktsiini sees midagi magnetilist või leidub sellele lihtne ja loogiline seletus? Vaata videost, mida arvab asjast Tallinna tehnikaülikooli füüsika osakonna dotsent Arvo Mere!