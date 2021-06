India tüve juhtumite arv võib Eestis märgatavalt tõusta

Esmaspäevase seisuga oli Eestis sekveneeritud 6202 viiruseproovi ning on tuvastatud, et neist 4240 olid UK mutatsiooniga (Alfa) viirustüve, kaheksa India (Delta), 69 LAV (Beeta) ning 1 Brasiilia (Gamma) mutatsiooniga tüve.

Samas võib lähiajal märgatavalt tõusta just India juhtumite arv, kuna eelmisel nädalal tuvastati qPCR kiirtestiga 17 India tüvele iseloomuliku proovi ja need saadeti täiendavale sekveneerimisele.

Indias esmaavastatud koroonaviiruse variant B.1.617.2 näib olevat varasematest variatsioonidest palju edasikanduvam. India Maharashtra regioonis on see 80%-ga kõige levinum liin

Võimalike uute tüvede seireks tehakse kõigile piiritestimisel positiivseks osutunud proovidele lisaanalüüs ehk genotüpeerimine, millega saab anda esmase hinnangu, kas tekitaja on nö algne või mõni muu huvipakkuv tüvi. Selle analüüsi tulemused laekuvad juba umbes 48h pärast positiivse proovi andmist. Lihtsalt öeldes võimaldab see teada saada, kas tegemist on mõne võõrtüvega.

Sekveneerimine on juba pikk mitmeetapiline protsess, mille käigus on võimalik tuvastada, mis tüvega on tegemist. See võtab aega nädal kuni kaks aega.