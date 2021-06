Teadlased pikendasid hiirte eeldatavat eluiga 30%, nüüd võetakse inimesed ette

Olen sügisel lindudele tõrusid korjanud ja keldris on hiiredki neist oma osa saanud. Mõtlesin seekord, et olen kaval ja riputan tõrud keldris lae alla. Ei osanud ma arvestada traadiga, mis ulatus seinast konksuni, hiired aga küll. Ei läinud palju aega, kui sain aru, et tõrusid jääb aina vähemaks. Kuidas see on võimalik?

Foto: Kalmer Lehepuu