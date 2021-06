AstraZeneca ja Jansseni vaktsiiniga ei hakata lapsi vaktsineerima

Mõlema puhul on tegemist nn vektorvaktsiiniga, kus koroonaviiruse SARS-CoC-2 ogavalku kodeeritakse šimpansi või inimese adenoviiruse abil. Tõhusus koroonaviiruse enamlevinud tüvede vastu võitlemisel jääb neil erinevatel andmetel 60–70 protsendi vahele, ent vähemalt AstraZeneca on paljudes riikides nooremate kui 50-aastaste jaoks kasutuselt eemaldatud kõrvaltoimete tõttu.

Nüüd on selgunud, et kumbki tootja isegi ei proovi enam kandideerida selle, et nende vaktsiine võidakse hakata kasutama noorukeil ja lastel.

Palju paremini on läinud Pfizeri mRNA-tüüpi vaktsiinil – eelmise nädala reedel, 28. mail andis Euroopa Liit soovituse kasutada Comirnaty vaktsiini 12–15 aasta vanuste noorte vaktsineerimiseks. Soovitus põhineb kliinilisel uuringul, kus osales 2260 last ja noort, kellest pooled said vaktsiini ning pooled platseebot. Vaktsiini tõhusus oli uuringu andmetel 100%. Ettevõte on alustanud vaktsiiniuuringut ka kuue kuu kuni 11-aastastel lastel.