INTERVJUU | Perearst Diana Ingerainen: Eesti vajab täiesti uuel tasemel terviseportaali

Kohe alguses liikusid mõtted sellele, kuidas uus lahendus võiks kõigile osapooltele võimalikult palju kasu anda - kuidas me saakime juba ette nii palju andmeid, et teha esimene otsus, mis suunas patsiendiga edasi minna. Sel eesmärgil sai e-perearstikeskusesse loodud ka mitu erinevat alajaotust.

See oli ka üks ajend, mis pani mõtted liikuma, kuidas seda suhtlust paremini korraldada. EASi pakutavaid teadusosakuid ma selleks kasutada ei saanud, kuna tehnikaülikool osutus teaduspartnerina selleks liiga kalliks. Samal ajal oli ettevõte nimega Affecto kandideerinud edukalt sotsiaalministeeriumi Norra rahade programmis, nad olid kuulnud minu ideest ja nii me kokku saimegi. Aastal 2015 sai keskkond valmis ja tänaseks on sellega liitunud juba 23 perearstikeskust.

Jah, meie oleme patsiendi andmete volitatud töötlejad. Mõnikord saame ka pahandada, miks me ei saada meili teel vereanalüüside vastust - aga me tõesti ei tohi seda teha, isegi kui patsient seda küsib.

Miks see üldse tekkis? Hakkasin aastaid tagasi mõtlema, et võiks oma kodulehte uuendada ja patsientidel võiks ühtlasi tekkida väga lihtne võimalus meile teateid saata - meilivariant on ebaturvaline ja meie ei tohi selle kaudu vastu kirjutada mitte mingisuguseid terviseandmeid.

E-perearstikeskus on samasugune keskkond veebis, nagu on eKool või veebipank, kus saavad kokku erinevad osapooled - meie puhul siis patsient ja perearstikeskus. Patsient saab väga turvalist kanalit pidi ennast autentides siseneda keskkonda, kus ta saab küsida oma tervise kohta, aga ka retsepte ja tõendeid ning menetleda töövõimetuslehti.

Te olete olnud e-Perearstikeskuse sünni juures - mis eesmärgil see loodi ja kuidas see alguse sai?

Diana Ingerainen ütleb intervjuus Fortele, et mida laiemat hulka inimese tervist puudutavaid andmeid selline keskkond suudab kokku koguda ja läbi analüüsida, seda kvaliteetsemat lahendust saab hakata igale inimesele pakkuma, et ta elaks tervet ja täisväärtuslikku elu. Ingerainen on juba esimesed sammud astunud ja osalenud kümneid Eesti perearstikeskusi koondava e-Perearstikeskuse loomisel, nüüd liiguvad mõtted edasi.

Nii et teie kui perearsti jaoks see on üks lisaväljund või -võimalus patsientidega suhtlemiseks? Aitab see vähendada füüsilisi kohtumisi patsiendi ja arsti vahel - koroonaajal on see teema eriliselt päevakorrale tõusnud.

Jah, päris kindlasti. Seal on olemas ka videokonsultatsiooni võimalus, nii et me saame kaugetel ikka väga palju asju ära lahendatud. Kui riik päris kinni kukkus eelmisel aastal, siis siin keskkonnas käis töö vuhinal edasi.

Tal on teine oluline eesmärk veel - inimene saab seal ise ka oma tervisega tegeleda. Seal on vererõhupäevikud, lisaks veresuhkur, meeleolutestid ja palju muud.

Kui palju see keskkond on integreeritud teiste e-tervise lahendustega - kas näiteks patsiendi vereanalüüsitulemused tulevad tervise infosüsteemist ka siia?

Ei, ei ole. See on ikkagi peamiselt suhtluskanal. Samas, kui patsient ise midagi monitoorib ja me lepime kokku, et ta paneb selle sinna kirja, siis seda on minu kui arsti poolelt ka kenasti näha.

Kes see võiks käia ka näiteks astma päeviku kohta?

Astma on tõesti krooniline haigus, mis vajab pidevalt ravijuhiste järgset jälgimist. Selle oluline osa on astma kontrolli test - lihtsad viis küsimust, kus inimene ise hindab näiteks oma füüsilise koormuse taluvust, mille tulemusel sündiv skoor näitab, kas astma on kontrolli all või ta ei ole. Astma on haigus, kus raviga saab otseselt mõjutada inimese elukvaliteeti.

Astma kontrolli test on meie keskkonnas digitaliseeritud kujul ja seda on soovitatav teha enne iga järgmise retsepti väljastamist - see annab arstile kiire ülevaate, kuidas patsient ennast tunneb.

Me elame peagi loodetavasti koroonajärgsel ajastul ja siit tekib küsimus, kas e-perearstikeskuse sarnast lahendust võiks laiendada ka eriarstiteenuse osutamiseks?