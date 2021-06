Koroonaviiruse ohtlik India tüvi sai uueks nimeks Delta, UK tüvi Alfa – ja selleks on põhjust

Nii on saanud endale ka nime hetkel enim kõneainet pakkuv India tüve versioon B.1.617.2, mida WHO soovitab nimeta edaspidi Deltaks, kirjutab the New York Times .

Teadlased arvavad, et Delta võib levida isegi kiiremini kui hetkel Eestiski enimlevinud UK tüvi B.1.1.7, mille uueks nimeks on Alfa (Alpha).

Ülduses on seni uutele olulistele variantidele antud nimesid selle alusel, kus need on kõige esimesena avastatud – näiteks UK, LAV, India, Brasiilia. Teadlased muretsevad, et need mitteametlikud hüüdnimed võivad olla nii ebatäpsed kui ka häbimärgistavad, karistades riike investeerimise eest genoomi järjestuse määramisse.