Teadlased: iga kolmanda kuumast tingitud surmajuhtumi taga on globaalne soojenemine

Berni Ülikooli ning Londoni Hügieeni- ja Troopilise Meditsiini Kooli juhitud suurima omalaadse rahvusvahelise uuringu põhjal on selgunud, et enam kui kolmandiku, täpsemalt 37% kuumast tingitud surmajuhtumitest aastatel 1991-2018 võib seostada inimese põhjustatud kliimamuutustega. Uuringus jälgiti 732 linna ja 43 riigi andmeid ning tulemused avaldati ajakirjas Nature Climate Change.

„Võib arvata, et kui me kliimamuutuse aeglustamise või sellega kohanemise nimel ei pinguta, jätkab kuumast tingitud surmade osakaal kasvamist," ütles uuringu peamine autor, Berni Ülikooli kaasprofessor Ana M. Vicedo-Cabrera. „Seni on maailma keskmine temperatuur kerkinud umbes 1 °C võrra, mis on vaid väike osa sellest, millega meil tuleb silmitsi seista, kui kasvuhoonegaaside heitkoguse kontrollimatu kasv jätkub."