Teadlaste värske ja oluline kinnitus: immuunsus kestab pärast COVID-19 läbipõdemist vähemalt üks aasta

Teadlased Rockefelleri ülikoolist avaldasid sel nädalal aga ka teise olulise uuringu, millest ilmneb, et vaktsineerimine suurendab veelgi nende immuunsust (ja annab kaitset viiruse uute tüvede eest), kes on haiguse läbipõdenud ja saanud loomuliku immuunsuse. Antikehad võimendusid nende seas, kes olid saanud vähemalt ühe Moderna või Pfizeri vaktsiini annuse, ning need olid erakordselt resistentsed kõige SARS-CoV-2 variantide suhtes (sh LAV ja UK). Uuring on saadaval enne avaldamist eelretsenseeritud ajakirjas bioRxivis.