Printimine – ainus viis, kuidas täna digiriigis tõestada koroona läbipõdemist

Kui vaktsineeritud inimesed saavad endale digilugu.ee keskkonnas luua QR-koodi kujul tõendi ja seda vajadusel näiteks ürituse korraldajatele mobiili ekraanilt kuvada, siis kuidas käib täna selle tõendamine, et inimene on haiguse läbi põdenud? Uurisime seda terviseametilt.

Selgub, et võimalusi on vaid üks: väljaprintimine.

„COVID-19 läbipõdemist saab tõendada trükkides välja vastava saatekirja vastuse või epikriisi digilugu.ee portaalist," ütles Fortele terviseameti pressiesindaja. Tema vastusest ilmneb, et läbipõdemise tõestamiseks sobib ka positiivseks osutunud PCR analüüsi tulemus - see peab olema loomulikult vanem kui kaks nädalat, et inimene enam haige või nakkav poleks.