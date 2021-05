California metsatulekahjude tagajärjed – üks puu suitseb veel kuid hiljem

Board Camp Grove'is asuvas salus kasvav sekvoia süttis Castle Fire' nimelises põlengus, mis tekkis mullu augustis pikselöögist ja suudeti alla suruda alles detsembris. Põleng levis kokku umbes 60 700 hektarile.

Et üks puu endiselt suitseb, selgus alles hiljuti, kui pargivalvurid käisid Castle Fire' tagajärgedega tutvumas. Puu juurde ei vii ühtegi käidavat rada – seega on oletus, et see võttis tuld just mainitud põlengus.

Kurb tõik, et isegi talvised vihmad ja lumi ei suutnud kuudepikkusele vindumisele lõppu teha, pole tegelikult üllatav. Puude nii-öelda sisekeskkond on hapnikurikas, mis annab tulele kauaks toitu.

Küll aga on see ebatavaline sekvoiade puhul, mis suudavad süttimisega puu kohta küllalt hästi toime tulla – neil on isegi tulele vastu pidav koor.

Fakt, et rahvuspargi teatud alad 2020. a Castle Fire' järel endiselt suitsevad, näitab, kui kuiv see park on, tõdevad asjatundjad.

Tänavune kuiv hooaeg tõotab tulla isegi hullem kui mullune ja selle kõrgpunkt saabub ajavahemikus juulist novembrini. Riiklikud keskkonnakaitsjad plaanivad juba kontrollitud põlenguid, vabanemaks teatud paigus võsast, mis suuremate metsatulekahjude tekkele ja levikule kaasa aitaks.

Sekvoia on küpressiliste sugukonda kuuluv igihaljaste puude perekond. Selle ainuke liik on ranniksekvoia (Sequoia sempervirens), mis kasvab USA lääneosas.

* Sequoia rahvuspargi ingliskeelne nimi on Sequoia National Park, mida võiks pealtnäha eestindada riiklikuks või rahvuslikuks sekvoiapargiks. Kui aga arvestada USA rahvusparkide üldist nimekuju (Yellowstone'i rahvuspark, Yosemite' rahvuspark jm), tundub mõistlik käsitleda Sequoiat eraldi nimena, mitte ingliskeelse sõnana sekvoia kohta.