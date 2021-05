TEADUSINTERVJUU | Enn Lust: kui Eesti jääb vesinikupöördest kõrvale, siis oleme paras Aafrika

Vesinik on ideaalne energiaallikas ja keskkonnasõbralik kütus. Selle põlemissoojus (1,17 GJ / kg) on peaaegu kolm korda kõrgem kui nafta ja neli korda suurem kui söe või maagaasi soojus. 2018. aastal ulatus vesiniku tarbimine maailmas umbes 74 miljoni tonnini. Seda kasutati peamiselt nafta rafineerimisel, keemiatööstuses ja metallurgias.

Aastaks 2030 võib eeldada, et selle aastane nõudlus kasvab 100-114 miljoni tonnini tootmiskuluga umbes 2 dollarit kilogrammi kohta. Rahvusvahelise vesinikunõukogu eksperdid väitsid oma hiljutises aruandes, et aastaks 2050 katab vesinik 18% kogu maailma energiavajadusest. Teiste prognooside kohaselt kasvab selleks ajaks kogu maailma vesinikutarbimine 370 miljoni tonnini aastas, aga 2100. aastaks kuni 800 miljoni tonnini.

Erinevad Euroopa maad tahavad järgmisel kümnendil keelustada bensiini-ja diiselmootoritega autod, Austria aga soovitakse seda teha juba 2027. Millised on hetkel alternatiivid ja kui realistlik on see plaan?

Et teha seda saavutada juba 2030. aastaks, siis peab tegemist olema väga rikka riigiga, kuid 2040. aastaks on see täiesti reaalne.

Sisepõlemismootoreid tahetakse keelustada lähtudes kahest aspektist: keskkonnakaitselisel - et CO2 ei genereeritaks - ja veel suurem mõju on tervisekaitselisel.