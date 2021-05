PUUST JA PUNASEKS | kuidas saavad ürituste korraldajad kontrollida külastajate vaktsineeritust

Kõikide Euroopa Liidu riikide poolt juba juunis kasutusele võetav ühtsele standardile vastav digitõend näitab, kas inimene on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud, kas inimene on viimase 180 päeva jooksul põdenud läbi koroonaviiruse või kas ta on viimase kahe nädala jooksul andnud negatiivse koroonatesti.

Kõnealune digitõend peab olema kontrollijatele loetav ruutkoodi ehk QR-koodi abil. Eestis on tänaseks valmis tehtud eeltoodutest esimene: vaktsineerituse tõendamine – kaks ülejäänut on veel kas paberil või muude lahenduse abil ettenäidatavad.

Vaatame korra üle, kuidas käib vaktsineerituse tõendamine QR-koodi abil ja mida seal näha on?

Esiteks tuleb täisvaktsineeritud inimesel endale sellekohane digitõend luua ja see enda mobiili salvestada. Selleks tuleb läbi käia lihtne protseduur: digilugu.ee → sisene → COVID-19 tõendid → Alusta COVID-19 tõendi loomist.

Tulemuseks on PDF-formaadis dokument, mille sisuks ei ole muud delikaatset kui teie isikukood ja vaktsineerimise info, ja mille saab salvestada näiteks mobiili ekraanile, et see vajadusel kiirelt leida ja avada.

Välja näeb see selline:

Kui nüüd sellist ruutkoodi oma telefonis omav inimene jõuab näiteks Viinistule Draamateatri suveetendusele, et seal vaid vaktsineeritutele mõeldud kohal koht sisse võtta, siis peab ta seda kuvama piletikontrollile.

Viimane suunab oma mobiili kaamera sellele QR-koodile ja selle tulemusel avanev üdini unikaalse koodiga veebileht keskkonnas digilugu.ee, kus sertifikaadi info taas kirjas ja lisaks kinnitused, et sertifikaat on kehtiv:

Ongi kõik – mõne hetkega on selgunud, kas isik on vaktsineeritud või mitte. Tõsi, tuleb üle vaadata, kas ta on ikka sama isik, kes QR-koodi ette näitas.

Selle lahenduse lõi aastaks ajaks tasuta kasutamiseks riigile Guardtime OÜ ning kannab nime VaccineGuard.

Sotsiaalministeerium ei ole siiani teada andnud, millal võiks valmida sama tõendamise võimalus neile, kellel haigus läbi põetud või kes tahavad tõendada oma terveks olemist.

Nii saab täna COVID-19 läbipõdemist tõendada vaid trükkides välja vastava saatekirja vastuse või epikriisi digilugu.ee portaalist – aga see ei ole kindlasti rahvusvaheliselt tunnustatav ega siseriiklikult väärikas lahendus.