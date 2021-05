Uuring: väljaõpetatud koer tuvastab koroonahaige lõhna põhjal hetkega!

The Guardian kirjutab, et mõned organisatsioonid juba kasutavadki vastavat võimalust – näiteks Ühendkuningriigis tegutsev meditsiiniliste tuvastuskoertega töötav heategevusorganisatsioon Medical Detection Dogs (MDD). See treenib koeri tuvastama 1. tüübi diabeedi ja muude tõsiste tervisehäiretega inimeste lõhnas toimuvaid muutuseid, mis leiavad aset veidi aega enne tervise hoomatavat halvenemist.