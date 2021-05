Esimene täiselektriline Fiat jõudis Eestisse, läbisõit 320 km

Autospiriti juhatuse esimehe Marko Viirandi sõnul on kiirlaadimissüsteemiga varustatud 500-ga võimalik läbida kuni 320 kilomeetrit. Uue masina tippkiirus on kuni 150 km/h ning kiirus 0-100 km/h saavutatakse ligikaudu 9 sekundiga, sealjuures 0-50 km/h kõigest 3,1 sekundiga. Elektriline Fiat 500 on saadaval nii luukpära kui kabrioletina.