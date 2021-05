Telia paneb kinni 3G võrgu, mille kaudu käib praegu kolmandik kõnedest

Plaani kohaselt jäävad alles 2G, 4G ja muidugi 5G võrk, ent vahelt kaotatakse ära just 3G ja seda 2023. aasta lõpuks.

Mobiilse interneti kasutamises on Telia 3G võrgu osakaal täna ca 1% kandis, kõnemahtude arvestuses käib läbi 3G võrgu vähem kui kolmandik kõnedest.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on vaja ressurssi vabastada selleks, et uutele tehnoloogiatele ruumi teha.

„Näeme oma klientide eelistuste pealt, et üha vähem kasutatakse ainult 3G-d toetavaid telefone, mis omakorda vähendab pidevalt kõne- ja andmeside liiklust meie 3G võrgus. Näiteks mobiilse kõneside kogumahust moodustavad Telia võrgus juba enam kui poole 4G ehk VoLTE kõned, samuti on VoLTE toega telefonide hulk meie võrgus üle 50%. Kõigile lisaks oleme täna Eestis avanud juba ligemale poolsada 5G tugijaama ning 5G tehnoloogiat kasutavad juba tuhanded meie kliendid. Seega on kahe ja poole aasta pärast paras aeg 3G tehnoloogia väärikalt pensionile saata," ütles Visse.