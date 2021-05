VIDEO | Euroopa kõrge ametnik imestab: mingil põhjusel pole vaktsineerimistõendi süsteemiga liitumisest teatanud Eesti

„Mitmed riigid on väljendanud, et nad on valmis juuni alguses ametlikult hakkama väljastama sertifikaate. Hetkel on oma valmisolekust teatanud kümme riiki. Mingil põhjusel – ma ei oska öelda, mis põhjusel – nende kümne riigi seas ei ole Eestit," sõnas Henrik Hololei eile COVID-19 tõendite ja turismi teemalisel veebiseminaril.

Hololei eeldas, et Eesti võib tegelikult valmis olla, aga ei ole sellest lihtsalt teatanud.

„Oleks hästi kummastav, kui digiriik Eesti ei oleks esimeste hulgas, kes oma kodanikele seda digipassi võimaldab. Ma tean, et Eestil on omad digipassid, aga vaadake: asja mõte on see, et reisimine oleks üleeuroopaline ja selleks, et vastastikune tunnustamine toimiks, peab see olema ühtse formaadi kohane," sõnas Hololei.

Hololei sõnul on süsteemiga liitumise valmisolekust teada andnud veel neli riiki, kes liituvad alates juuni lõpust, ja kolm, kes liituvad juuni keskel. Seega on kokku 17 riiki. Süsteem läheb ametlikult lahti 1. juulist ja muutub kohustuslikuks enne augusti keskpaika.

Sotsisaalministeerium ei ole seni vastanud Forte küsimusele, millal Eesti on valmis süsteemiga liituma ja millal sellest Euroopa Komisjonile teada antakse.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets teatas 20. mail sotsiaalmeedias, et Eesti oli samal päeval „testinud edukalt Euroopa tōendi tehnilist lahendust ja on esimeste hulgas kasutuselevõtuks valmis".

Üleeuroopalise lahenduse lõid ettevõtted SAP ja T-Systems ning arendustööd maksid 16 miljonit eurot. Lisaks saab iga liikmesriik vajadusel süsteemiga liitumise arendustöödeks kõige rohkem miljon eurot – Eesti seda nähtavasti ei vaja, kuna sai lahenduse ühelt ettevõttelt tasuta.