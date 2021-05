Moskva haare – laiem, kui tunnistatakse. Ukraina on vaid üks käik suuremas mängus

Toimuvat laiemalt võttes on Kesk-Aafrika Vabariik (KAV) üks paljudest Prantsuse ekskolooniatest. See asub tõepoolest Aafrika keskel, naabriteks Tšaad, Sudaan, Lõuna-Sudaan, Kongo ja Kamerun. Elamiseks ränk kliima, ent rikkusteks teemandid ja kuld. Pole siis ime, et juba esimesel iseseisval kümnendil olid kohal ka Moskva ja Peking.

Sestap jääb mulje, et see, kuidas teised suured lubasid Venemaal toimetada KAV-s, oli omamoodi kompensatsioon tagaplaanile jäämise eest Liibüas. Majanduslikult ja asupaiga mõttes oli see selgelt kurnav tasu. Pealegi üleliigne, sest nüüd on kõik Aafrika tuntud teemantide kohad – Angoola, KAV, Namiibia, LAV, Mosambiik – Moskva kontrolli all.