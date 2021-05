Fotod: Peugeot asus tootma vesinikkütusel töötavaid elektrikaubikuid

Kõnealuse kaubiku pöörderingiks on 12,4 m ehk kõige levinum äärekivide vaheline kaugus. Kaubik on saadaval tavalise (4,95 m) ja pika (5,30 m) versioonina. Kaubiku mahutavus on 6,1 m³ ning maksimaalseks kandevõimeks on 1100 kg.