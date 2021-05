Ettevõtted paluvad minister Sutil digiühiskonna arengukava prügikasti heita

„Oleme arengukava koostamisse olnud kaasatud alates selle loomise varajasest faasist. Kahjuks tõdevad liidu liikmeskonda kuuluvad ettevõtted, et kaasamine jäi pealiskaudseks, kuna esitatud sisendeid ja ettepanekuid arvestati väga vähe," leiab ITLi juht ja märgib, et arengukava asemel on valminud kitsas ja mitmed olulised teemad tähelepanuta jätnud kombinatsioon arengukavast ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IKT valdkonna tegevuskavast.

ITL leiab näiteks, et digiriigi arenduse osas on tähelepanu all uute teenuste arendus, kuid olemasolevate süsteemide ja teenuste jätkusuutlik toimimine ning arendamine on jäetud tahaplaanile. Arengukava ei käsitle digiühiskonna temaatikat ITLi arvates komplekselt, vaid ainult selle kolme alavaldkonda: digiriiki, ühenduvust ja küberturvalisust.