Asjaosalised on hämmingus ja nõuavad piire: politsei tahab saada enda käsutusse juba ettevõtete ja elamute sisevõrkude andmeid

Kuid see pole kaugeltki kõik, mida siseministeerium õiguste osas juurde soovib. Kui Eesti on süüdistanud näiteks Hiina ettevõtet Huaweid selles, et see teeb koostööd riigi julgeolekuasutustega, siis tegelikult täpselt sama sunnib kõnealune seadus tegema Eestis tegutsevaid sideettevõtteid. Ja üha kasvavas mahus ning ka üha hoomamatumalt.

Näiteks soovib siseministeerium, et seadusesse läheb sisse säte, et sidettevõtted ei annaks julgeolekuasutustele üle lkonkreetseid seaduses sätestatud andmeid vaid ka „muid sideteenuse osutamisel loodud ja säilitatud andmeid".

„Sideettevõtjad koguvad ärilisel eesmärgil veel mitmeid teisi andmeid (nt andmed tugijaama kohta, roaming ehk rändlusteenuse andmed, jm), millest oleks abi kuritegevuse vastases võitluses ja riigi julgeoleku tagamisel," põhjendab ministeerium. „Sideettevõtjal tekib teenuste pakkumisel oluliselt rohkem just tehnilisi andmeid, mis säilivad sideettevõtjal väga lühiajaliselt. Need andmed võivad osutuda väga olulisteks ja vajalikeks tõenditeks kriminaalasjas või aidata õiguskaitseasutusel leida hätta sattunud isikuid. Seega sideettevõtjal ei teki ainult §-s 1111 sätestatud andmeid, vaid ka muid tehnilisi andmeid, mis võivad olla õiguskaitseasutustele abiks."

Näiteks tekivad sidevõrgus andmed sidevahendite paiknemise kohta. See tähendab, et sideettevõtja juures fikseeritakse kõik mobiiltelefonid, mis mingil ajahetkel on mingi tugijaama all olnud, hoolimata sellest, kas kliendid kasutasid sel hetkel mingit teenust või mitte. Need andmed säilivad tugijaamades väga lühikest aega.