Ära ime mulle külge: kuidas hoiduda puukidest?

Puugioht võib meid varitseda kõikjal, kus leidub rohelist loodust. Alati ei pruugi see tähendada metsa või karjamaale minekut, niisamuti võib puuke leida parkidest, piknikuplattsidelt ja väiksematelt haljasaladelt, kus kõrgem rohi või leidub maapinnal lehekõdu. Enim võib puuke leida sega- ja salumetsadest, laanemetsadest ja võsadest. Arvukamalt on puuke seal, kus liigub rohkem potentsiaalseid ohvreid, näiteks loomaradade lähedal. Vähem on neid rabades ja soodes ning kuivades nõmmemetsades.

Kaua puuk elab?

Olenevalt talvest ja kevadsoojade saabumisest muutuvad puugid aktiivseks aprillis-mais ning nende hooaeg lõppeb hilissügisel. Sobivates keskkonnatingimustes on puugi eeldatav eluiga 2 aastat. Eduka ja õigeaegse arengutsükli läbimine sõltub sobivast ilmast, elupaigast ning looduslike vaenlaste olemasolust. Samuti peremeeslooma leidmise kiirusest ning tõhusast ja pikast toitumisprotsessist.

Kõige aluseks on profülaktika

Üldise soovitusena võiks eelistada looduses liikumisel pikema säärega pükse ja tervet keha katvaid riideid, libedama/siledama kangaga rõivaid, mille külge on puugil raskem kinnituda või mille vahelt ihuni jõuda. Tema paremaks avastamiseks võiks eelistatult kanda heledamates toonides rõivaid.

Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Gelleri sõnul eelistab puuk kehal just õrnema nahaga varjulisemaid piirkondi, kuhu end sisse sättida.

„Eriti hästi sobivad voldikesed (näiteks naba piirkond), kaenlaalused, põlveõndlad, kubeme piirkond, pea. Loodusest tulles võiks end ja oma riided korralikult üle kontrollida. Kui oled üksi, siis peegli ees. Või kui on kasutada lähedasi, siis paluda nende abi. Samuti tuleks juuksed korralikult läbi kammida. Käia duši all, end korralikult puhtaks pesta ja siis igaks juhuks veel korra üle kontrollida. Puugid on väga osavad varjujad."

Kui suur on oht nakatuda?