Kas demokraatlik revolutsioon Venemaal on võimalik?

Ometi murdus aga üks maailma tugevaimaid sõjalisi ja poliitilisi jõude demokraatlike revolutsioonide tulemusel. Pealegi, nii kummaline, kui see ka enne ei tundunud, võis suurimaid geopoliitilisi murranguid 20. sajandi maailmas võiduka lõpuni viia mitte sõja, vaid relvastamata võitluse teel.

Vägivallatu võitluse iidolit Mahatma Gandhit on möödunud sajandil paju tsiteeritud, ka 1987.–1991. aastate vabadusvõitlus Eestis valis vägivallatuse nimelt Gandhit tsiteerides. Aga teadmine, et okupatsioonivõimu relvajõul ei kukuta, oli õigupoolest saabunud Eestis juba aastakümneid varem, 1956. aastal, kui metsavendluse asemel hakkas tooni andma põrandaalaune dissidentlus ja samizdat-meedia.

Vägivallatu võitlus Eestis nn laulva revolutsiooni nime all võitis suuresti ka tänu juhusele, sest 2. veebruaril 1988 Tartus oli julgeolekuorgan KGB valmis kasutusele võtma palju rängemaid meetmeid protesti lämmatamiseks.

Nii nagu enne 1987. aasta Riia Vabadussamba ja Tallinna Hirvepargi meeleavaldusi võis tunduda, et nõukogude võimu ei kõiguta miski, võiks ka praegu arvata, et Venemaa president Vladimir Putin on valmis ja võimeline suruma maha kõik revolutsioonikatsed nii Valgevenes kui ka Venemaal.