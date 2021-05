Tesla sattus Norras pahandustesse ja peab klientidele maksma

2019. aastal hakkasid 2013-2015 mudeliaasta 85 kWh Tesla Model S ja Model X omanikud kurtma, et pärast tarkvarauuendust on laadimisajad pikenenud ja sõiduulatus vähenenud. Nagu nüüdseks välja selgitatud, polnud kurtmine alusetu.

Hoolimata suurest rollist naftatööstuses on Norra elektriautodele üle mineku osas esirinnas: 2025. aastast keelatakse uute sisepõlemismootoriga masinate müük, lisaks saavad elektriautod erinevaid toetuseid ja maksuvabastusi. Erinevalt paljudest teistest riikidest on Norra koduturu jaoks toodetav elekter pea täielikult taastuvatest allikatest pärit.

Rohkem kui 30 norrakat esitasid Tesla vastu 2020. aasta detsembris kaebuse. Pikenenud laadimisajad said ka testide käigus kinnitust ning kohus langetas 29. aprillil otsuse klientide kasuks. Otsuse kohaselt peab Tesla igale mõjutatud sõiduki omanikule maksma 13 200€. Norras on selle ajajärgu mudeleid umbes 10 000 ning see tähendab, et ideeliselt võib jama minna Teslale maksma 132 miljonit eurot.