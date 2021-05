USAs oli nädalavahetusel 13 massitulistamist

Tulistamised leidsid aset kaheksas osariigis: Illinoisis, New Jerseys, Ohios, Indianas, South Carolinas, Virginias, Texases ja Minnesotas. Tulemus: 13 surnut ja 75 vigastatut.

USAs on tänavu relva läbi hukkunud üle 7500 inimese ehk 23% rohkem kui mullu, ütleb vastavat statistikat tegev uurimisgrupp Gun Violence Archive (GVA).

See leidis aset laupäeva varahommikul kella kahe paiku baaris Torch Club Bar & Grille. Võimalikud kahtlusalused ja nende motiivid pole avalikkusele teada.

GVA massitulistamiste-statistika on rahutukstegev vaatepilt, eriti eestimaalastele, kelle relvadesse suhtumise kultuur on ameeriklaste omast üldiselt erinev. Ainuüksi sel kuul on USAs toimunud 60 massitulistamist.