Eesti on vaktsineerinud ka 42 000 mittekodanikku

Teiste riikide kodanikest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 27 372 inimest ja määratlemata kodakondsusega inimestest 14 651 inimest, selgub ministeeriumi statistikast.

Määratlemata kodakondsusega isikud on Eestis reeglina need, kes pole pärast Nõukogude Liidu lagunemist tahtnud siiamaani võtta ei Eesti ega Venemaa kodakondsust – kas siis tahtmatusest, vähesest keeleoskusest tingituna või pragmaatilistel põhjustel. Selliseid inimesi elab Eesti täna ligikaudu 69 000 ning seega on neist vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud viiendik.