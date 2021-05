5 viisi, kuidas virtuaalreaalsuse pealetung mõjutab mängimist

Veebipõhiste mängude loomine on aina kasvav valdkond, milles saaks virtuaalset reaalsust laiaulatuslikult kasutada. RPG portaalid ja online kasiinod on vaid mõned praktilised näited, kuidas virtuaalse reaalsuse tugi võib jäädavalt muuta kasutajate ootuseid ja üldisi standardeid veebipõhiste mänguelamuste osas. Järgnevalt vaatamegi lähemalt kõige olulisemaid VR-põhiseid veebimängude trende.

Seiklusmängude tootjatel on meeletu potentsiaal lõigata kasu virtuaalse reaalsuse võimaluste jätkuvast arengust. Niigi on pidevalt otsitud viise, kuidas muuta džunglis liaanilt-liaanile liuglemist või end kuristikust üles vinnamist maksimaalselt realistlikuks. Kaasahaaravus on Indiana Jonesi stiilis mängude üks suurimaid müügitrumpe. Virtuaalne reaalsus annab mänguloojatele veelgi vabamad käed muuta mängijate kogemusi intensiivseks ning unustamatuks.

FPS-mängud ehk esmaisikulised laskmismängud on juba pikka aega trooninud populaarseimate arvuti- ja veebimängude esikolmikus. Virtuaalse reaalsuse mehhaanika arengu tulemusel võivad need mängud aina menukamaks kujuneda. Jahmatavalt realistliku mängumaailma loomise kõrval on olulised ka lisaseadmed. Kui saad enda käes hoida relvamaketti, mis on ühendatud pildilise VR-süsteemiga, siis võib selle tulemus hoida sind põnevalt mängimas terve päeva.