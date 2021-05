HOMME OTSE: Interneti Päev 2021 – valeinfost, suveräänsusest, rohepesust

Järjest sagedamini leiab Eesti internetist kaheldava väärtusega infot või sootuks lausvalet ning sageli ei ole enam tegemist pehmete teemade, vaid väidetega, millesse uskumine kujutab otsest ohtu lausa rahva tervisele. Kui ühismeedias on sisse seatud kindlad protseduurid, kuidas valeinfost lehe halduritele märku anda, siis kuidas on see korraldatud kodulehtede puhul? Milline on teekond ühe suure ja selge e-vale märkamisest kuni selle eemaldamiseni? Kas praegune süsteem on kodanikele piisavalt hea või saab seda mõne lihtsa meetodiga oluliselt paremaks muuta? Ja kas internetil võiks olla vastutav toimetaja? PS. Unustamata samas, et meil on arvamus- ja sõnavabadus.